بالوثيقة ..واسط تدعو الحكومة الموافقة على دخول وفد ايراني للمساعدة في مواجهة كورونا

2020/06/20 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط

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