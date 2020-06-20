احمد الصافي غاصب بالقوة

2020/06/20 | 21:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

سليم الحسني

في هذا الملف أتحدث عن قضية مهمة تكشف تجاوز السيد أحمد الصافي على فتاوى المرجع الأعلى السيد السيستاني، وعلى الفتاوى الشرعية لفقهاء الشيعة.



وكذلك كيفية استغلال موقعه في إجبار القضاء على إصدار أحكام لصالحه شخصياً، بالضد من القانون ومن الحق ومن العدالة.

ولأن الوثائق كثيرة، فلا ...

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