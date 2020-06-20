كردستان.. أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة

2020/06/20 | 21:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، تسجيل 266 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا، في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الفيروس في الإقليم.

سجل إقليم كردستان أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا" منذ تفشي الجائحة

وقالت الوزارة في بيان، 20 حزيران/يونيو، إنها "فرضت الحجر على 44 مواطنًا، ليصل عدد المحجورين الآن إلى 1013 في 31 موقعًا مختلفًا، بواقع 274 أربيل، 739 دهوك".

وأضافت، أنها أجرت 1651 فحصًا جديدًا: (377 أربيل)، (707 السليمانية)، (420 دهوك)، (22 رابرين)، (102 گرمیان)، (23 حلبجة).

كما أكدت، تسجيل 266 إصابة جديدة منها 19 في أربيل و196 في السليمانية، 38 گرمیان، 4 رابرين، 2 دهوك، 7 حلبجة، مشيرة إلى أن "حالات الشفاء بلغت 39 حالة: 23 في أربيل، 4 گرمیان، 12 في دهوك".

فيما سُجلت 9 وفيات، منها 5 في السليمانية وحالة واحدة في كل من أربيل ورابرين وكرميان وحلبجة.

وبلغ إجمالي حالات الحجر إلى 15400، خرج منه 14387 مواطنًا، فيما وصل العدد الكلي للفحوصات إلى 115571 (54864 أربيل، 34706 السليمانية، 25183 دهوك، 818 حلبجة).

وقال وزير صحة إقليم كردستان، سامان برزنجي، "للأسف اليوم أيضًا تجاوزت إصابات كورونا في إقليم كردستان الرقم القياسي، وهي في زيادة مستمرة".

وأضاف مخاطبًا المواطنين، "الرجاء التشديد أكثر على تطبيق التعليمات وإجراءات الوقاية".

وسجل إقليم كردستان حتى الآن، 3539 إصابة (853 أربيل، 2460 السليمانية، 145 دهوك، 81 حلبجة)، تعافى منها 1358 شخصًا (474 أربيل، 736 السليمانية، 115 دهوك، 33 حلبجة).

ويرقد حاليًا 2083 مصابًا في المستشفيات (365 أربيل، 1642 السليمانية، 30 دهوك، 46 حلبجة)، فيما توفي 98 آخرون (14 أربيل، 82 السليمانية، 2 حلبجة).

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