2020/06/20 | 21:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الامير التعيبان يصف "الخاقاني" بعراب الفساد ويرفض تسنمه إدارة الوقف الشيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الامير التعيبان يصف "الخاقاني" بعراب الفساد ويرفض تسنمه إدارة الوقف الشيعي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الامير التعيبان يصف "الخاقاني" بعراب الفساد ويرفض تسنمه إدارة الوقف الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).