2020/06/20 | 21:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمامي: النقل تصر على تسمية فرحان محيسن مديرا للموانئ بمخالفة صريحة لتوجيهات الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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