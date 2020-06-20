خاص لـ”العهد نيوز”.. كارثة صحية كبرى تهدد قضاء الدجيل والقائممقام يكشف تفاصيلها

2020/06/20 | 21:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف قائممقام قضاء الدجيل في صلاح الدين عبد العزيز الخزرجي، اليوم السبت، ان القضاء مهدد بكارثة صحية كبرى ما لم يكن هناك دعم حكومي عاجل لإنشاء مراكز صحية لحجر المصابين بكورونا.وقال الخزرجي في حديث لـ “العهد نيوز”، ان الدجيل سجلت مؤخرا 13 اصابة مؤكدة و تم حجر المصابين في منازلهم لعدم وجود […]

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