الطفولة الضائعة

2020/06/20 | 21:25 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبد الحسين شعبان من الظواهر الخطيرة التي لا بدّ من لفت النظر إليها هي محاولة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب وأعمال القتل والإرهاب والعنف الجنسي والاختطاف .لمجرد أن تسمع أن أكثر من ربع مليار طفل (250 مليوناً)، يعيشون في حالة خطر، وخوف، وقلق، ووضع نفسي وصحي وغذائي وبيئي في أسوأ أحواله، تشعر بأن جزءاً […]

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