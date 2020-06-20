دعه يمرض ولا تدعه يُشف!

2020/06/20 | 21:25 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.آمال موسى في خضم حالة الاستنفار التي عرفها العالم أثناء ذروة انتشار جائحة «كورونا»، لاحظنا أن تلك الحالة لم تمنع، رغم الصعوبات والصراعات الحادة الظاهرة والمسكوت عنها، من ظهور خطاب مختلف النبرة والرؤية يمكن القول إن زعيمه شبه الأوحد هو الفرنسي البروفسور راوولت الذي حاول خصومه ومن يهدد مصالحهم في البداية التعتيم على خطابه […]

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