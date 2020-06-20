قالوا في الحب

2020/06/20 | 21:25 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني – أنا وزوجتي اعتقدنا أننا نحب بعضنا بعضاً، لكن تبين لي فيما بعد أن مشاعرنا كانت ساذجة.(الممثل الأميركي وودي الن) – تقلب النساء اللواتي أحببتهن لا يقابله شيء غير تمسكهن المزعج بحبي.(برنارد شو) – الزواج هو الخطوة الأولى نحو الانفصال.(الكوميدية زازا غابور) -لقد كنت طوال الأربعين سنة الماضية أحب المرأة […]

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