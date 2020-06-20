الأمم المتحدة: نقص التمويل قد يدفعنا الى تعليق الرحلات الخاصة بالمساعدات الإنسانية

2020/06/20 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من عدم القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية واضطرارها الى تعليق الرحلات الخاصة بالمساعدات نتيجة نقص التمويل.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إليزابيث بيرز، في بيان إن ميزانية الخدمات المشتركة البالغة تسعمئة وخمس وستين مليون دولار الخاصة بالمحافظة على الخدمة الجوية حتى نهاية العام الحالي مُولت بنسبة أربعة عشر بالمئة فقط، وان المبالغ المدفوعة فعليا لدعم عمليات الشحن الجوي مئة وثمانية وسبعين مليون دولار فقط، لافتة الى أنه لا خيار أمام المنظمة سوى تعليق الرحلات التي تنقل المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل بحلول شهر تموز المقبل، والذي يتضمن تسيير رحلات جوية إلى نحو مئة واثنتين وثلاثين دولة من أجل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية الى تلك الدول.

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