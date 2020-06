البارزاني: إقليم كردستان سيواصل رعاية أكثر من مليون لاجئ ونازح على أراضيه

2020/06/20 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، أن الإقليم سيواصل رعاية أكثر من مليون لاجئ ونازح على أراضيه، مشيراً إلى ضرورة تعزيز المساعدات الدولية للإقليم بالصدد.

وقال البارزاني في تغريدة نشرها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، ان إقليم كردستان يعتبر ملاذاً آمناً للاجئين، وسيستمر في رعاية أكثر من مليون لاجئ ونازح داخلي موجودون من باقي المحافظات العراقية والسورية.

وأضاف في اليوم العالمي للاجئين، على دول العالم ان تستذكر بأن المساعدات الدولية لا تزال ضرورية لعودتهم سالمين إلى مناطقهم.

Kurdistan is a safe haven for refugees, and we will continue to care for the 1.1 million refugees and IDPs who are here from Iraq and Syria.



On #WorldRefugeeDay we remind the world however that international assistance remains essential to their safe return home.



pic.twitter.com/fGyiLIt4Za

— Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) June 20, 2020

