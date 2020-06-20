إبادة الايزديين مستمرة في بلد بلا كرامة

2020/06/20 | 21:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي لنفترض ان الحكومة نددت بقتل الابرياء جراء القصف التركي على سنجار ومخمور وعمادية والحكومة وزعت بعض الرز والزيت واموال يخجل الناس من ذكر قيمتها لمواجهة كورونا … أضحكوا….ولكن تذكروا أن هناك من لايقدر على الضحكة – لنفترض انك وسط هذه الموجة من اليأس من سرقة المال العام وانتهاك السيادة وقتل الابرياء وقصف …

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