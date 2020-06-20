إيطاليا تسجل 49 وفاة جديدة وأكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا

2020/06/20 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت إيطاليا، السبت، ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي.وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 حالة وبلغ حتى الآن 34610، فيما بلغت الإصابات 238275 حالة، بعد توثيق 262 إصابة جديدة.وانخفض عدد الحالات النشطة بواقع […]

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