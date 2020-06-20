نائبة فائزة: الحلبوسي يتعمد عدم عقد الجلسات للتغطية على الفشل النيابي والحكومي

2020/06/20 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة/ خاص..اكدت النائبة الفائزة نجاة الطائي، السبت، ان البرلمان وتحديدا رئيس البرلمان يتعمدون عدم عقد جلسات البرلمان للتغطية على فشلهم حكوميا ونيابيا.وبينت الطائي لـ /المعلومة/، ان “استمرار البرلمان بمقاطعة الجلسات كارثة كبيرة جدا بحق الشعب العراقي وبالتالي فأن العراقيين يموتون وهيئة الرئاسة وكانه الامر ليس يعنيهم”.واضافت ان “الدولة متوقفة بشكل واضح بسبب […]

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