كوفيد-19: عاملات الفراولة في قلب العاصفة. تيار المناضل-ة 20 يونيو 2020 - المناضل-ة

2020/06/20 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة حياة العمال والعاملات في خطر.



يضرب كوفيد-19 مجددا عاملات بمحطة إنتاج الفراولة قرب القنيطرة والعرائش.



بلغت الإصابات 500 وهي مرشحة للارتفاع.



وهذه المرة في منطقة فلاحية شاسعة تشتغل فيها آلاف من العاملات والعمال، يصلون إليها محشورين-ات في وسائل نقل غير لائقة دون أدنى احترام لشروط الوقاية والسلامة.



إنها شروط مثلى لانتشار واسع للعدوى.يتواصل، إذن، استهتار أرباب العمل ودولتهم بحياة الشغيلة.



حرصهم ......





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