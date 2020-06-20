2020/06/20 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم السبت، ان مجلس النواب يشهد انقساما فيما بين اعضاءه بشأن الشخصيات السياسية المتورطة بجرائم الارهاب.و قال سالم في حديث متلفز لقناة “العهد”، “بعد فشل المخططات الأميركية من خلال دخول داعش للعراق تعود واشنطن اليوم لإعادة الطائفية في البلاد”.و وجه ” دعوة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بالصادقون: البرلمان يشهد انقساما بشأن الشخصيات المتورطة بالارهاب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بالصادقون: البرلمان يشهد انقساما بشأن الشخصيات المتورطة بالارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).