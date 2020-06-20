بعد ارتفاع إصابات كورونا.. مدير صحة الكرخ يوجه نداءً للكوادر الطبية في العاصمة

2020/06/20 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم السبت، نداءً للكوادر الطبية في العاصمة بغداد.وقال الحجامي، في بيان تلقته “العهد نيوز”، “لقرب افتتاح ردهات لمرضى فايروس كورونا المستجد في معرض بغداد الدولي، نهيب بإخواننا من منتسبي المستشفيات في دائرة صحة الكرخ، للتطوع في العمل فيها”.وأضاف: “علماً ان تلك الردهات ستكون للمرضى المستقرين […]

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