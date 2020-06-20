لجنة الصحة والسلامة الوطنية تحسم الجدل بشأن نوع حظر التجوال يوم غد الأحد

2020/06/20 | 21:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔵 الفريق الاعلامي للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية : استمرار تطبيق الاجراءات والتوقيتات بحظر التجوال المتبعة خلال الاسبوع الماضي 🔵الفريق الاعلامي للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية : فرض حظر التجوال سيكون من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا .

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