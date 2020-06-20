شاهد: تجربة مثيرة.. الاعلان عن تصنيع “منطاد فضائي” يقدم رحلة سياحية فوق الأرض بـ4 ساعات!

2020/06/20 | 21:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعمل شركة متخصصة في مجال المناطيد الفضائية البحثية على إطلاق أول منطاد فضائي عملاق مزود بكبسولة فضائية تنقل من بداخلها إلى ارتفاع 10 آلاف قدم في داخل طبقة الستراتوسفير.وأعلت شركة “Space Perspective”، الخميس الماضي، عن البدء بتطوير هيكل منطاد فضائي عملاق أطلقت عليه اسم “Spaceship Neptune”، والذي يستطيع حمل حوالي 9 […]

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