رسمياً.. محمد قاسم يجدد الولاء للصقور

2020/06/20 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي ثقتها باللاعب محمد قاسم لتمثيل فريق الكرة للموسم الحديد.

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