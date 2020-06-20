وفاة نزيل في ردهة الحجر الصحي بسجن العمارة

2020/06/20 | 21:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت بوفاة نزيل في ردهة الحجر الصحي بسجن العمارة في محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزيل (ش.ح.ص) محكوم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات/ قتل عمد، توفي وهو داخل ردهة الحجر الصحي في قسم سجن العمارة المركزي".

ولم يتضح على الفور فيما إذا كان النزيل قد توفي جراء كورونا.

وكانت وزارة العدل العراقية، قد نفت الجمعة صحة أنباء تفيد بوجود إصابات بفيروس كورونا داخل السجون العراقية.

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