2020/06/20 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي مغردا : استمرار الاغتيالات السياسية بالسلاح المنفلت ..يشير الى عدم القدرة الامنية على ردعه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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