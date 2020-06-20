ميسان تسجل 62 أصابة وشفاء 74 ووفاة 9 

2020/06/20 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن الموقف الوبائي ليوم السبت، مسجلة ارتفاعا في عدد حالات الشفاء وقال بيان الدائرة أن ميسان سجلت اليوم انخفاضاً بعدد الإصابات عن الايام السابقة بتسجيل 62 إصابة جديدة مع تزايد حالات الشفاء لتصل إلى 74حالة شفاء، مبينة في الوقت نفسه ارتفاع حالات الوفاة التي بلغت 9 حالات هذا […]

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