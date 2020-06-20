2020/06/20 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة والسلامة: فرض حظر التجوال سيكون من السادسة مساءً لغاية الخامسة صباحاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والسلامة: فرض حظر التجوال سيكون من السادسة مساءً لغاية الخامسة صباحاً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والسلامة: فرض حظر التجوال سيكون من السادسة مساءً لغاية الخامسة صباحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).