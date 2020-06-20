2020/06/20 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..افاد مصدر طبي في صحة كربلاء ، مساء السبت ، إن” المحافظة سجلت 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهو الرقم الاعلى منذ بدء جائحة كورونا في العراق .وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “البيان الوزاري في الموقف الوبائي للمحافظات العراقية أكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).