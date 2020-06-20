نائب عن البصرة: وزارة النقل تخالف توجيهات الكاظمي بتسمية محيسن مديرا للموانئ

2020/06/20 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي، اليوم السبت، أن وزارة النقل تصر على تسمية فرحان محيسن مديرا للموانئ بمخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الحمامي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “وزارة النقل تصر على تسمية (فرحان محيسن) مديرا عاما للموانئ العراقية في مخالفة صريحة وواضحة لتوجيهات […]

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