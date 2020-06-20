الحلبوسي والبارزاني يؤكدان على تكاتف الجميع لتجاوز التحديات الراهنة

2020/06/20 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، عدداً من الملفات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم

وناقش الجانبان وأهم التحديات المشتركة التي تواجه البلاد، ومنها الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، مؤكدين على أهمية التعاون وتكاتف الجميع من أجل تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على حلِّ المسائل العالقة وفقاً للدستور.

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