محافظ واسط يخاطب اللجنة العليا لإدخال كوادر طبية ايرانية لمساعدة المحافظة بمواجهة كورونا!

2020/06/20 | 21:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خاطب محافظ واسط محمد المياحي، اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لتسهيل دخول وفد ايراني طبي، لأجل المساعدة في جهود مجابهة فيروس كورونا.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” مخاطبة محافظ واسط للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لغرض تسهيل دخول وفد ايراني طبي يتكون من 13 شخصا بينهم 3 اطباء؟، لتقديم الدعم الطبي […]

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