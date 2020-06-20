لجنة الصحة والسلامة الوطنية تحسم الجدل بشأن حظر التجوال يوم غد الأحد.. شامل أم جزئي؟

2020/06/20 | 21:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الفريق الاعلامي للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استمرار تطبيق الاجراءات والتوقيتات بحظر التجوال الجزئي.وقال الفريق الاعلامي في بيان مقتضب، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اكدت استمرار تطبيق الاجراءات والتوقيتات بحظر التجوال المتبعة خلال الاسبوع الماضي”.واضاف أن “فرض حظر التجوال سيكون من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا”.

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