2020/06/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخلب الشر – جواد العطار منذ ان اطلقت تركيا عملياتها العسكرية الواسعة في شمال العراق تحت مسمى ” مخلب النسر” قبل ايام ضد حزب العمال الكردستاني ورافقتها عمليات عسكرية اخرى من ايران اقل محدودية ضد حزب الحياة الكردي … وتثار الكثير من الاسئلة حول الوجود التركي الدائم في شمال العراق وقواعده الثلاث […]

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