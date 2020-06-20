2020/06/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السطوة المرفوضة – حسين الصدر -1- لا نذيع سرّراً اذا قلنا : ان منسوب التفقه في الدين قد انخفض الى حَدٍّ كبير ، لا في أوساط الاميين فحسب، بل حتى في أوساط المثقفين الذين يحسبون أنفسهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بمهم الأمور ..!! -2- لقد حثّتْ الشريعة الاسلامية على […]

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