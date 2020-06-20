2020/06/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب الناصرية يؤكّد قدرة ليوث الرافدين على صنع الإنجاز والتأهل مع كبار القارة مراقبون: المجموعة الرابعة تعد الأقوى في نهائيات شباب آسيا الناصرية – باسم ألركابي أوقعت قرعت نهائيات كاس شباب أسيا التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في ماليزيا منتخب شباب العراق تحت 19 سنة ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات البحرين […]

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