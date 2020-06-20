2020/06/20 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد ناري من ترمب على كتاب بولتون الجديد: ستدفع ثمنا باهظا جدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد ناري من ترمب على كتاب بولتون الجديد: ستدفع ثمنا باهظا جدا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد ناري من ترمب على كتاب بولتون الجديد: ستدفع ثمنا باهظا جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).