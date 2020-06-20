صادقون النيابية توجه ثلاثة أسئلة للكاظمي حول وجود القوات الأمريكية والأجنبية في العراق

2020/06/20 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجهت كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، ثلاثة أسئلة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول وجود القوات الامريكية والاجنبية في العراق.ووفقاً للوثائق الصادرة عن رئيس الكتلة، عدنان فيحان، حصلت “العهد نيوز” على نسخة منها انه “وفقاً للمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى الاجابة عن الاسئلة البرلمانية الاتية: 1-ماهو العدد الكلي […]

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