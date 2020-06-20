بداية مقاومة الميتافيزيقا - طلعت رضوان

2020/06/20 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان فى مقال سابق كتبتُ أنّ الإيمان بالميتافيزيقا ظلّ مسيطرًا على عقول البشر(سواء شعوب ما قبل عصرالتدوين، أوالشعوب التى شهدتْ عصرالكتابة، حتى الزمن الذى تلى عصرالمسيح) وكتبتُ أنّ الخرافة كانت من توابع الإيمان بالميتافيزيقا..ولكن مع بداية ظهورعلماء مثل جاليليو1564- 1642) بدأتْ الميتافيزيقا تتراجع (نسبيــًـا) لتفسح المجال أمام عصرجديد (عصرالعلم والتفكيرالعقلانى) وبالرغم من أنّ جاليليويعتبرعلامة ......





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