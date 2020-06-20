الفريق الإعلامي للصحة والسلامة الوطنية: حظر التجوال من 6 مساءً إلى 5 صباحاً

2020/06/20 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفريق الإعلامي للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، استمرار تطبيق الإجراءات والتوقيتات بحظر التجوال المتبعة خلال الأسبوع الماضي.

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