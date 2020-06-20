العراق يعلن فرض حظر التجوال سيكون من 6 مساء لغاية 5 صباحا”

2020/06/20 | 22:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استمرار سريان حظر التجوال الجزئي في البلاد.وقال الفريق الاعلامي للجنة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه تقرر “استمرار تطبيق الاجراءات والتوقيتات بحظر التجوال المتبعة خلال الأسبوع الماضي”.وأوضح أن “فرض حظر التجوال سيكون من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا”.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، […]

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