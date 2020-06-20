2020/06/20 | 22:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمدة اسبوع.. بابل تفرض حظر شامل للتجوال) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمدة اسبوع.. بابل تفرض حظر شامل للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).