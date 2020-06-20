تسجيل 48 اصابة بكورونا في ذي قار و30 حالة شفاء و 20 وفاة

2020/06/20 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت محافظة ذي قار ، اليوم السبت ، 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 30 حالة اكتسبت الشفاء التام ، اضافة الى 20 حالةوفاة .وقال مصدر مطلع ان ” الفحوصات المختبرية اكدت اصابة 48 شخصا بفيروس كورونا ، و 30 حالة اكتسبت الشفاء التام ، فضلا عن تسجيل 20 حالة […]

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