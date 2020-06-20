اجتماع استثنائي للجنة الأولمبية العراقية

2020/06/20 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دعت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى عقد اجتماع استثنائي.وقال رئيس الاتحاد المركزي للجمباز اياد نجف في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، دعت إلى عقد اجتماع استثنائي”.وأضاف أن “النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع قد تمت الموافقة عليه بعد أن وقع (٢٢) رئيس اتحاد أولمبي”، […]

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