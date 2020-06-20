صحة الكرخ ببغداد تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا الـ309

2020/06/20 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت دائرة صحة الكرخ في بغداد تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا التي اعلنتها وزارة الصحة اليوم.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 309 في الكرخ وشفاء 1006 من الوباء.وأدناه تفاصيل الاصابات: – الشعلة/ ١٨ اصابة – الصالحية/ ١ اصابة – التاجي/ ٤ اصابات – الكاظمية/ ٢٥ […]

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