2020/06/20 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجب العزاء للكلمة و(الزمان) – طالب سعدون التباعد – قانون كورونا الجبار- فرض علينا اشياء ليست من طبائعنا الاجتماعية ، وغير بعضاً من قواعد السلوك الذي اعتدناه ، ومع ذلك كان بعضه عصياً على التغيير ..فهل تستمر تلك الاشياء ، أو نعود الى ما إعتدناه ..ذلك يترك للزمن .[…]

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