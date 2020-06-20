2020/06/20 | 22:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واجب العزاء للكلمة و(الزمان) – طالب سعدون التباعد – قانون كورونا الجبار- فرض علينا اشياء ليست من طبائعنا الاجتماعية ، وغير بعضاً من قواعد السلوك الذي اعتدناه ، ومع ذلك كان بعضه عصياً على التغيير ..
فهل تستمر تلك الاشياء ، أو نعود الى ما إعتدناه ..
ذلك يترك للزمن .
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واجب العزاء للكلمة و(الزمان) – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فهل تستمر تلك الاشياء ، أو نعود الى ما إعتدناه ..
ذلك يترك للزمن .
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واجب العزاء للكلمة و(الزمان) – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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