2020/06/20 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق مستشار رئيس الوزراء ..لطفاً – زيد الحلّي رغم ان ارقام الاصابة بفايروس كورونا، بين المواطنين في ازدياد مقلق، وتصريح ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق د.أدهم إسماعيل قبل اربعة ايام، زاد من هذا القلق، حيث قال (اذا استمرت الزيادة في اعداد الإصابات على هذا المستوى، فان النظام الصحي […]

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