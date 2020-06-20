2020/06/20 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال دواعش وتنفيذ عمليات بحث وتحر عن مطلوبين أسلحة ضد الدروع بإشتباكات عشائرية في البصرة وذي قار بغداد – قصي منذر البصرة – الزمان تعيش البصرة وكذلك ذي قار، منذ ثلاثة ايام وضعاً امنياً سيئاً بسبب تجدد نشوب اشتباكات مسلحة بين بعض العشائر، جرى فيها استخدام الاسلحة المتوسطة والقاذفات ضد الدروع وتم تدمير عدد من […]

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