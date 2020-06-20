2020/06/20 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ذي قار.. بابل تفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ذي قار.. بابل تفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ذي قار.. بابل تفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).