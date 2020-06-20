بارزاني يؤكد لبلاسخارت استعداد الاقليم لحل الخلافات مع بغداد في اطار الدستور

2020/06/20 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن استعداد الاقليم لحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية في اطار الدستور، مشيرا الى اهمية دور الامم المتحدة في العراق في حل المشكلات.وذكر بيان لرئاسة الاقليم وتلقته (المستقلة) اليوم السبت ان” بارزاني اجتمع مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت” . واشار البيان ان […]

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