بين نفخ الدولار ونفخ الدينار

2020/06/20 | 22:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … في عام ١٩٩١ كان سعر الصرف قرابة ٤ دنانير مقابل الدولار ، وبعد الانسحاب من الكويت تمت الاستعانة بشكل مفرط بهذا السعر واستخدامه ( أداة ) لإغراض شتى اغلبها سياسي ، وكانت حكومة ( النظام السابق ) أكثر الجهات استخداما لهذه الأداة ويليها أفراد العائلة الحاكمة والمقربون منهم […]

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