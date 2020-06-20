2020/06/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور ردا على تعليقات المقال السابق المقال الماضي عن ( السيسى / حفتر / بشّار الأسد ) أثار تعليقات تستلزم أن نكتب عن منهجية الكتابة السياسية ( الإصلاحية ) عن كوكب المحمديين أولا : عن منهجنا في الكتابة السياسية 1 ـ تمتاز العاصمة واشنطن بأهم المراكز السياسية والبحثية ، منها الحكومى ومنها الأهلى ، وقد عملت في بعضها وشاركت في ندوات كثيرة في بعضها معلّقا ومناقشا .



ثم قررت العزوف عن حضور المؤتمرات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الكتابة السياسية عن كوكب المحمديين - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الكتابة السياسية عن كوكب المحمديين - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).