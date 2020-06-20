من أجل إضراب للدفاع عن الطواقم الطبية والمرضى - ابراهيم فوزي

2020/06/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_فوزي في يوم الأربعاء الموافق 28/5 استطعت الحصول على ثلاثة جرائد حكومية مصرية -بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين- وهم الأخبار والأهرام والجمهورية، وبغض النظر عن تشابه المقالات والتحقيقات والأخبار في الثلاثة إلا أنه بد لى وبشكل واضح أن الدولة مرتعبة من أن يمارس الأطباء حقهم المشروع في الإضراب عن العمل أو أن يقدموا استقالات جماعية أو أى تكتيك ضغط للمطالبة بحقوقهم، فقد نُشر في الثلاث صحف صور متشابه من الترغي ......





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