كورونا العراق وأنهيار هرم ماسلو السيكواجتماعي للحاجات - عامر صالح

2020/06/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_صالح خلال منتصف أربعينيات القرن الماضي قدَّم أبرهام ماسلو ( 1908 ـ 1970 ) عالِم النفس الأميركي نظريّة التحفيز الأنساني والتي عرفت بهرم ماسلو للاحتياجات، وهي عبارة عن تسلسل هرمي للدوافع التي تحرك الإنسان في مختلف مراحل حياته.



وقد شكل محتوى النظرية نقطة انطلاقة للعديد من الأبحاث العلمية في مجلات متنوعة كالطبّ، التدريس، الإدارة وفن التسويق وحتى في ازمان التراجع والأزمات المستفحلة.



ويتجلى المدخل في هذا اله ......





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